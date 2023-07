Danuta Martyniuk w wielu wywiadach mówiła, że lubi o siebie dbać i nie stroni chociażby od ubrań i dodatków luksusowych marek. Jej ulubione to Prada oraz Burbery.

Kilka miesięcy temu żona gwiazdora disco polo pochwaliła się swoją metamorfozą. Dieta i regularne treningi sprawiły, że Danuta zrzuciła zbędne kilogramy. Przy okazji postanowiła skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej.

Kiedy Danuta Martyniuk podda się kolejnej operacji?

Danuta przyznała, że zoperowała sobie nos. Jak zaznaczyła zrobiła to nie tylko ze względów estetycznych, ale i zdrowotnych. Teraz w rozmowie ze "Światem Gwiazd" powiedziała, że czeka ją kolejna operacja plastyczna.

Na początku września czeka mnie operacyjny lifting twarzy. To poważny zabieg, który wymaga przygotowania, by potem człowiek mógł szybko wrócić do formy, jako wykwalifikowana pielęgniarka wiem jakie to ważne - powiedziała.

Danuta przyznała, że choć do operacji zostały jeszcze dwa miesiące, już przygotowuje skórę twarzy.

Czy to będzie ostatni zabieg jakiemu podda się Danuta Martyniuk? Czas pokaże…