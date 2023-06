Łukasz Nowicki w czwartek po raz ostatni poprowadził program "Pytanie na śniadanie". Po 13 latach postanowił rozstać się ze śniadaniówką TVP2 i jak tłumaczył poświęcić się aktorstwu oraz rodzinie.

W mediach już pojawiły się spekulacje, kto może go zastąpić. Najczęściej wymienianym jest…Mateusz Szymkowiak. Prezenter był już gospodarzem programu "Lajk" i pojawiał się w show "The Voice of Poland".

Jest bardzo doświadczony w prowadzeniu programów na żywo. Prowadził wielokrotnie "Pytanie na śniadanie" w zastępstwie za swoich kolegów– mówi informator portalu "Świat Gwiazd".

Poza partnerem dla Małgorzaty Opczkowskiej w duecie, z którą występował właśnie Nowicki, stacja szuka także współprowadzącego dla Anny Popek.

Programy śniadaniowe mają to do siebie, że widzowie przyzwyczajają się do par prowadzących i nie lubią zmian. Są tacy, którzy włączają poranny program dla konkretnych osób. Anna Popek wprowadziła sporo zamieszania swoim pojawieniem się w "Pytaniu na śniadanie" i jak widać, żadna z prezenterek nie chce jej oddać swojego partnera - wyjaśnia informator z TVP.