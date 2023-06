Cleo była pierwszą podopieczną producenta muzycznego, czyli Donatana. To wraz z nim wylansowała hit "My, Słowianie", z którym pojechali nawet na Eurowizję. Teraz Donatan ma nową podopieczną. Co Cleo sądzi o Nii Ross?

W swojej muzycznej karierze Donatan współpracował z wieloma artystami. Wśród nich byli m.in. Pezet, Małolat, czy Paluch. Jednak to współpraca oraz wypromowanie Cleo przyniosło mu największy rozgłos. Reklama Ich debiutancka płyta "Hiper/Chimera" odniosła ogromny sukces. Piosenka "My, Słowanie" stała się takim hitem, że pojechali z nią na Eurowizję w 2014 roku. Cleo po kilku latach współpracy z Donatanem zdecydowała się na solową karierę. Kilka jej piosenek również stało się przebojami a artystka zdobyła taką sławę, że zagościła w fotelu jurorki programu "The Voice Kids". Reklama "Jak nie będzie drugiej Cleo, tak będzie jedna Nia Ross" "To było straszne!". Cleo wspomina swoją traumę z liceum Zobacz również Donatan kilka miesięcy temu ogłosił, że będzie występował z nową wokalistką Nią Ross. Czy to będzie druga Cleo? - Przyznam szczerze, że za każdym razem nie przepadam za takimi porównaniami, bo jest jedna Cleo i jedna Nija Ross. Za którą mocno trzymam kciuki, bo dziewczyna ma potencjał. Jak nie będzie drugiej Cleo, tak będzie jedna Nia Ross i będzie ok - mówi sama Cleo w rozmowie z dziennik.pl. Uważa przy tym, że współpraca z Donatanem to strzał w dziesiątkę dla Nii Ross. - Donatan jest świetnym producentem, ale też takim menadżerem. Wpadła w bardzo dobre ręce, dlatego bardzo serdecznie im kibicuję - dodała. Marta Kawczyńska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję