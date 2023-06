Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zaczęli się spotykać w 2020 roku. Para szybko ze sobą zamieszkała, bo jak aktorka powiedziała w jednym z wywiadów, inaczej nie mieliby możliwości spotykania się ze względu na wiele obowiązków zawodowych.

Dobrze nam się mieszka. Ja rzeczywiście nigdy nie mieszkałam z nikim wcześniej, tylko było takie pomieszkiwanie u siebie. Ale stwierdziliśmy, że żeby to miało jakiś sens, żeby się lepiej poznać i w ogóle, to zamieszkanie razem było kluczowe, przełomowe i fajne, bo oboje bardzo dużo pracujemy, bo ja mam bardzo dużo „dżobów” i tak byśmy się mijali, a dzięki temu, że mieszkamy razem, to wszystkie wolne chwile spędzamy razem - mówiła.

W listopadzie ubiegłego roku niejaki raper Kosior sugerował, że Julia i Nikodem rozstali się. W tym samym czasie Rozbicki opublikował wpis, w którym padła sugestia, że to prawda. W grudniu z kolei obydwoje pojawili się na gali z okazji 30-lecia Polsatu.

Wieniawa o związku z Rozbickim: Jeżeli nawet mieliśmy jakieś zawirowania życiowe, to są to nasze sprawy

W rozmowie z Jastrzabpost.pl Wieniawa powiedziała, jak wygląda obecnie jej relacja z Nikodemem. Czy nadal są parą?

Jeżeli nawet mieliśmy jakieś zawirowania życiowe, to są to nasze sprawy. Ja nigdy nie będę wyciągać prywatności poza mój dom. W momencie kiedy jestem pewna swojego związku, to mogę potwierdzić, że tak – jesteśmy razem i aby jak najdłużej – ucięła spekulacje nasza rozmówczyni - wyznała.

Dodała, że "jest dobrze" i "jest szczęśliwa". A Waszym zdaniem Julia i Nikodem pasują do siebie?