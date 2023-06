Julia Wieniawa przyznała, że bardzo dba nie tylko o swoje zdrowie fizyczne, ale równie ważna jest dla niej równowaga psychiczna.

- Chodzę na regularne spotkania do mojej terapeutki. Ostatnio też zagłębiłam się w taki sposób, że zrobiłam test na osobowość, żeby zobaczyć, o co w ogóle ze mną chodzi. Dlaczego czasami robię tak, a nie inaczej. Bardzo mam mocną potrzebę eksplorowania swojej osobowości i siebie i nazywania pewnych problemów, a potem pracowania nad nimi. Robiłam też test na ADHD, ale chyba wyjdzie, że je mam - powiedziała w rozmowie z Jastrzabpost.pl.

Zapytana skąd podejrzenie ADHD, odpowiedziała, że "odczuwa duże zmęczenie związane z tymi symptomami.

- Ale lubię tę moją energię, którą przez to mam. Być może dlatego jestem tu, gdzie jestem, ten wieczny motorek w tyłku, jak mówi moja mama- stwierdziła.

Wieniawa o swojej osobowości: Ktoś nazwał mnie kiedyś, że jestem jeżem

Przyznała też, że jest bardzo nerwowa i nad tym, by chciała popracować.

Mam to trochę po mojej mamie, więc jak my razem się kłócimy to iskry lecą, ale na szczęście szybko się godzimy. Ktoś nazwał mnie kiedyś, że jestem jeżem. Jeżeli ktoś powie coś nie po mojej myśli, ktoś chce, żebym coś zrobiła to ja od razu mówię, że będzie po mojemu i tego nie zrobię - wyznała.