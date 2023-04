Julia Wieniawa to artystka, która nie tylko angażuje się w różne dziedziny sztuki, ale też rozsądnie gospodaruje zarobionymi na tym, co robi pieniędzmi. W rozmowie z Pomponikiem wyznała, w co zamierza inwestować w najbliższej przyszłości.

Julię Wieniawę można było w ubiegłą sobotę zobaczyć w Gliwicach. Aktorka i piosenkarka wystąpiła podczas tegorocznej gali Fryderyków. Reklama W rozmowie z portalem Pomponik.pl wyznała, że zdecydowała się, jak to zawsze robi, zaśpiewać na żywo. Wolę się pomylić niż ściemniać. Lubię tę adrenalinę związaną ze śpiewaniem na żywo. Śpiewanie z playbacku może być trudniejsze niż na żywo. Nigdy tego nie robiłam i nie planuję. Staram się skupiać na słowach, które śpiewam. Interpretuję je, jak w aktorstwie - powiedziała. Reklama W co inwestuje Julia Wieniawa? Podczas rozmowy padło również pytanie o to, w co Julia inwestuje zarobione zarówno na występach, jak i kontraktach reklamowych pieniądze. Odpowiedziała, że do niedawna w nieruchomości, ale uznała, że dojrzała do poważniejszych inwestycji. Teraz zaczynam bardzo intensywnie szukać obrazów i zaczynam w to mocno inwestować, bo czuję, że to już jest ten moment. Jestem córką malarza, to zobowiązuje. Na Matejkę mnie nie stać, jeszcze… - wyznała.