Ralph Kamiński uchodzi za jednego z bardziej kontrowersyjnych polskich artystów. Na scenie występuje wraz ze swoim zespołem oraz tancerzami.

W rozmowie z Plejadą piosenkarz zdradził, co musi znaleźć się w jego garderobie przed występami i jak lubi mieć zorganizowaną przestrzeń.

Ja bardzo lubię mieć swoje pomieszczenie. Pomimo że kocham moich muzyków i band, to fajnie sobie tak wejść i nie przeszkadzać komuś jak np. puszczam muzykę, bo sobie śpiewam różne piosenki - powiedział.

Raplh Kamiński o rider'ach: Od paru miesięcy są marcheweczki

Wyznał, że jeden z tzw. rider'ów podpatrzył u Dawida Podsiadło, jednak szybko z niego zrezygnował.

W riderze staramy się mieć teraz zdrowe rzeczy do jedzenia, bo podpatrzyłem u kolegi Dawida Podsiadły mnóstwo słodyczy - takich wszystkich moich ulubionych i my też to wprowadziliśmy w zeszłym roku, ale to jest bardzo niedobre, więc od paru miesięcy są marcheweczki i różne takie rzeczy. To jest nasz rider - powiedział.