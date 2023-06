Ida Nowakowska wraz z mężem Jackiem Herndonem ma syna Maxa. Chłopiec urodził się dwa lata temu. Prezenterka "Pytania na śniadanie" bardzo często wypowiadając się na temat swojej rodziny, mówiła, że chce mieć co najmniej trójkę dzieci.

Reklama

Czy dzisiaj jest podobnie? Czy nadal chce mieć wielodzietną rodzinę? Podczas imprezy See Blogers w Łodzi w rozmowie z Pomponikiem powiedziała, jakie ma obecnie podejście do tej sprawy.

Nowakowska o posiadaniu wielodzietnej rodziny: Tu potrzeba dużo cierpliwości

Reklama

Bardzo doceniam wielodzietne rodziny, które się trzymają razem i pokazują taką prawdziwą siłę rodziny. Teraz naprawdę rozumiem, ile to jest pracy, to jest jakiś totalny armagedon mieć dużą rodzinę i to jest niezwykle trudne, choć przepiękne. Miałam okazję zamienić kilka słów z mamą z wesołą czwórką dzieci i dla mnie to jest niewyobrażalne w tym momencie, bo ja mam jednego synka, ale jest to wymagające. Tu potrzeba dużo cierpliwości - odpowiedziała.

Zaznaczyła, że do tej sprawy podchodzi z ogromną ostrożnością.

Chciałabym mieć bardzo, ale teraz też rozumiem, że trzeba bardzo świadomie do tego podchodzić. Zawsze marzyłam o tej dużej rodzinie, ale jak widać jeszcze nie mamy tego drugiego dzidziusia. Mam nadzieję, że będzie w jakimś momencie. Na pewno chciałabym mieć - wyjaśniła.