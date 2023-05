Ida Nowakowska jest jedną z tych celebrytek, które otwarcie przyznają się do tego, że są osobami wierzącymi i praktykującymi.

Reklama

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" również swojego syna wychowuje w wierze katolickiej.

Teraz dopiero jako taka dojrzała kobieta rozumiem, co dała mi wiara, co dali mi rodzicie wprowadzając mnie w ten świat. Oczywiście, każdy potem dokonuje własnych wyborów, natomiast to rodzicie wprowadzają nas w pewne tradycje i te wspomnienia. To, co stało się moją najważniejszą drogą jest czymś, co daje mi wiele w życiu. To jest nie do zwerbalizowania. To chciałabym dać mojemu synkowi - mówiła w rozmowie z Jastrzabpost.pl.

Reklama

Co Ida Nowakowska sądzi o tych, którzy dokonali aktu apostazji?

Dodała, że to jak Maks pokieruje swoim życiem, będzie już zależało od niego.

A co on potem z tym zrobi, to już zależy od niego samego- powiedziała.

Zapytana o to, co sądzi na temat gwiazd, które dokonały aktu apostazji, Nowakowska odpowiedziała, że "każdy dokonuje własnych wyborów".

Każdy dokonuje własnych wyborów. Nikt nie jest zmuszany do tego, aby być częścią Kościoła katolickiego. To jest wybór każdego człowieka. Nawet jeżeli ktoś jest wychowany w wierze katolickiej to od niego później zależy ten wybór - stwierdziła.