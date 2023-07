Kilka dni temu Magda Gessler skończyła 70 lat. Restauratorka hucznie świętowała okrągły jubileusz. W jej wypadku upływające lata bynajmniej nie oznaczają jednak zmian w temperamencie, stylu ubierania się i wyglądzie.

Burza loków na głowie, kolorowe stroje, buty na grubych koturnach - to znaki rozpoznawcze Magdy Gessler. A przynajmniej tak było do wczorajszego wieczora. Wtedy bowiem na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym widać, że gwiazda ma zupełnie inną niż dotychczas fryzurę. Imponujące sprężynki zmieniły się delikatne fale. Kolor i objętość fryzury pozostały wprawdzie takie same, ale to już zupełnie inna głowa.

Obserwatorzy Magdy od razu zaczęli dopytywać, skąd ta zmiana, ale nie dostali odpowiedzi. Jak myślicie, co skłoniło restauratorkę do tej metamorfozy i czy jest ona chwilowa, czy raczej na stałe…?