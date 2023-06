Marta Manowska, choć pracuje przy programach, w których zarówno rolnicy, jak i seniorzy szukają miłości i często ją znajdują, ona sama wciąż jest samotna.

W najnowszym wywiadzie dla tygodnika "Świat i Ludzie" wyznała, że znalezienie partnera jest jej wielkim marzeniem.

Przypomnijmy, że jej nazwisko łączono z bratem jednego z uczestników show "Rolnik szuka żony". Plotkowano też o jej romansie z piosenkarzem Rafałem Brzozowskim. Artysta jednak uciął te spekulacje.

W rozmowie z tygodnikiem Marta wyznała, że chciałaby założyć rodzinę.

Pragnienie we mnie jest. Chciałabym mieć rodzinę. Ale nie mam na razie powodu, by odczuwać brak. To jest marzenie, by dzielić życie z drugim człowiekiem - powiedziała.

Zaznaczyła jednak, że nie jest to jej priorytetem, bo nie ma wpływu na to, czy ktoś odpowiedni pojawi się w jej życiu". Uważa, że z takim podejściem jest jej po prostu łatwiej.