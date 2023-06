"Rolnik szuka żony" to telewizyjne show, które od pierwszego odcinka wywołuje wiele emocji. Prowadząca Marta Manowska była świadkiem rozczarowań, łez, ale też a może przede wszystkim pierwszych porywów serca, zauroczeń i zakochań.

Po zakończeniu niektórych edycji bawiła się nawet na weselach par, które poznały się w programie a w odcinkach podsumowujących dany sezon przekazywała radosne nowiny o narodzinach potomków.

Oto pary, którym Manowska nie tylko pomogła się poznać i związać, ale które też przetrwały po programie i są ze sobą do dziś.

Agnieszka i Robert

Poznali się w drugiej edycji programu. Nie do końca było jednak pewne, że przypadną sobie do gustu i zostaną parą. Rolnik był podczas emisji kolejnych odcinków bardziej zainteresowany dwoma pozostałymi kandydatkami. - Krystyna to jest inna bajka. Wieś okazałaby się dla niej pewnie za mała. Z kolei Joanna jest dla mnie za spokojna. Jakoś najmniej do siebie pasowaliśmy, tak mi się wydaje - mówił w programie. Para pobrała się w 2016 roku i ma dwójkę dzieci. - Jeśli bym miała jeszcze raz wysłać list do mojego męża, to na pewno bym to zrobiła, bo nie rozczarowałam się i nasze małżeństwo, już prawie sześcioletnie, pokazuje mi, że jest takim człowiekiem, jak sobie wyobrażałam - mówiła Agnieszka.

Anna i Grzegorz

To była miłość od pierwszego wejrzenia. Grzegorz bardzo szybko poczuł, że Ania to kobieta jego życia i podziękował pozostałym kandydatkom. Oświadczyny pary odbyły się w listopadzie 2015 roku. - Zaręczyny odbyły się w Pradze pod koniec listopada. Wybraliśmy się na wycieczkę, co dla mnie nie było żadnym zaskoczeniem, ponieważ w tamtym okresie podróżowaliśmy bardzo często. Myślałam, że to nasz kolejny wypad na kilka dnia. Grzegorz chciał uniknąć widoku innych ludzi, więc zaręczyny odbyły się w dyskretnym miejscu - mówiła Ania w rozmowie z "Faktem". Kilka miesięcy później powiedzieli sakramentalne "tak". Mają dwójkę dzieci i obydwoje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Ostatnio regularnie relacjonowali budowę nowego domu.

Kasia i Dawid

To był związek, który dla wszystkich był ogromnym zaskoczeniem. Kasia i Dawid nie poznali się podczas nagrywania programu, choć obydwoje brali udział w trzeciej edycji, ale przez opóźniony pociąg. Kasia była kandydatką Szymona a Dawid został wybrany przez Monikę. On zaproponował jej podwiezienie autem a ona się zgodziła. Ślub wzięli w 2017 roku, mają córeczkę. - Wzięliśmy udział w rekolekcjach dla małżeństw. Szybko chcieliśmy mieć dziecko. Wymodliliśmy sobie naszą córkę - mówiła Kasia w jednym z podsumowujących program odcinków.

Paweł i Małgorzata

Małgorzata to rolniczka, która swojego szczęścia szukała w 4. edycji programu. Wybrani panowie o jej względy walczyli do samego końca. Ostatecznie to Paweł spodobał jej się najbardziej. Po tym jak go wybrała wrócił na stałe ze Szwecji, bo tam pracował, a ich ślub odbył się w 2018 roku. - Kiedy oświadczyłem się Małgosi, a ona się zgodziła, niedługo później dostałem piękny prezent. Zostaniemy rodzicami - mówił. Ich dzieci to Rysio i Blanka.

Bogusia i Krzysztof

Para bardzo szybko się w sobie zakochała. Krzysztof już podczas kręcenia kolejnych odcinków programu poprosił Bogusię o rękę a przed świątecznym odcinkiem, który podsumowywał edycję, już byli małżeństwem. Niestety ta historia nie ma dobrego zakończenia. Rolnik kilka miesięcy później popełnił samobójstwo.

Marta i Paweł

Mało brakowało a tej miłości nie byłoby w ogóle. Marta chciała opuścić program jeszcze przed finałowym odcinkiem. Paweł przekonał ją, by została i to był strzał w dziesiątkę. Marta przeprowadziła się na wieś, a Paweł nawiązał świetną relację z jej córką z pierwszego związku. "Jakiego nie wymyśliłabym tu opisu, będzie brzmieć albo zbyt banalnie, albo zbyt intymnie. Napiszę więc tylko tyle, że warto było tyle czekać na męża" - napisała na swoim Instagramie. Para pobrała się, doczekała córki i wzięła udział w jednym z tanecznych show w TVP2.

Joanna i Kamil

Para poznała się w 8. edycji programu. Bardzo szybko Kamil przekonał się, że to Joanna jest wybranką jego serca. Podczas finały zaręczyli się a pod koniec 2022 roku zostali rodzicami. Ich ślub ma się odbyć w tym roku.

Ada i Michał

Ada i Michał poznali się podczas 9. edycji programu.. Już podczas finału programu rolnik oświadczył się dziewczynie a ta powiedziała "tak". Niedawno dziewczyna relacjonowała na swoim Instagramie wieczór panieński, co oznacza, że niebawem odbędzie się ślub pary.

- Wybrałam księżniczkę, ale taką dość klasyczną, bo w niej czułam się najlepiej, nie ginęłam w niej, a najlepiej podkreślała moją urodę. Suknię wybierałyśmy z moją mamą i siostrą. Będzie śnieżnobiała, ale w oprawie weselnej pojawią się akcenty w kolorze delikatnego różu i odrobina złota - opisywała swoją suknię w rozmowie z "Faktem".