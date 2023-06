Wygląda na to, że Doda na dobre zagościła na antenie Polsatu. Po tym, jak jesienią 20222 roku wyemitowano randkowe show z jej udziałem, czyli "Doda, 12 kroków do miłości", w którym piosenkarka szukała miłości i analizowała swoje randki z psychoterapeutą, przyszedł czas na kolejne reality show z jej udziałem. Będzie on nosił nazwę "Doda. Dream show".

Tym razem piosenkarka pokaże swoje codzienne życie. Zarówno pracę, jak i kulisy z życia znanej osoby.

Za pare dni startujemy z moim nowym reality „DREAM SHOW”. Kamery będą towarzyszyć mi przez cztery miesiące uwieczniając moje życie prywatne i to na co nie byłam gotowa przez ostatnie lata ,czego bardzo się bałam ,co przestałam lubić, Co na nowo z udręki stało się moją miłością- po 3 latach POWRACAM NA TRASĘ KONCERTOWĄ. Będziecie świadkami tego jak tworzę największe w swoim życiu koncertowe dream show. Dam tylko 10 wyjątkowych koncertów i to w trakcie emisji reality na jesieni‼️ Zatem prosto spod telewizorów będziecie mogli wejść prosto pod scenę i zobaczyć efekt wszystko będzie inne niż do tej pory. Dlatego zdecydowałam się wrócić. Bądźcie gotowi na wielkie zmiany … - napisała na swoim Instagramie (pisownia oryginalna - przyp. red.).

Post został okraszony jej zdjęciem z nagimi pośladkami. W kolejnym poście Doda zamieściła z kolei filmik z nagrań spotu promującego jej show. Na trwającym niecałą minutę nagraniu nie brakuje seksownych póz i kreacji również odsłaniającej nagie pośladki.