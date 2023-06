Agnieszka Hyży od 2015 roku jest żoną muzyka Grzegorza Hyżego. Para wspólnie wychowuje córkę celebrytki z pierwszego małżeństwa - Martę oraz ich syna Leona. Chłopiec przyszedł na świat w 2021 roku.

Grzegorz z kolei ma dwóch synów ze związku z Mają Hyży.

W wywiadach Agnieszka wielokrotnie podkreślała, że życie w patchworkowej rodzinie jest pełne wyzwań.

Nasze życie kręci się głównie wokół dzieci, które wszystko determinują. (...) Bywam sfrustrowana- mówiła w rozmowie z Pudelkiem.

Agnieszka rzadko kiedy pokazuje na swoim Instagramie kadry z życia prywatnego. Tym razem zrobiła wyjątek. Zamieściła zdjęcia swojego synka z tatą. Na lekko rozmazanych fotografiach widać Leosia podczas zabawy z Grzegorzem.

Niezwykłe zwykłe zdjęcia. Kocham- napisała. Internauci od razu zauważyli podobieństwo do ojca.

To jest czysty tata - zauważyła jedna z obserwatorek.

No jest, nie ma co dyskutować. Nawet jak nic nie widać, to i tak widać - odpisała Agnieszka.

Jakie Leoś ma ciemne włoski. Super chłopaki - napisała inna internautka.

Tatuś, po tatusiu wszystko - skomentowała celebrytka.