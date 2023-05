Agnieszka Hyży jest mamą 10-letniej Marty. To owoc jej związku z Mikołajem Witem. Para rozwiodła się a prezenterka Polsatu związała się z Grzegorze Hyżym, z którym ma syna Leona.

Córka Agnieszki w tym roku przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. Okazuje się, że z tej okazji Agnieszka Hyży zorganizowała pokaźne przyjęcie, na które przyjechała rodzina z całej Polski.

W uroczystości i przyjęciu wzięło udział 50 osób.

Kilka dni temu nasz dom wypełnił się radosnym śmiechem gości, którzy przyjechali z całej Polski.Powód znaczący i rodzinny - Pierwsza Komunia Święta naszej córki. Naszej, bo bliskich i kochających ma wokół siebie wielu, co zostało uwiecznione na "familly photo", do którego stanęli WSZYSCY. Ponad 50 osób. Moja rodzina, rodzina jej taty, przyjaciele . To był bardzo miły czas! - napisała Agnieszka.

P.S. No i to okienko pogodowe ... dwa dni pełne słońca i letnich powiewów - dodała.

Sukienkę 10-letniej Marty zaprojektowała Viola Piekut.

We wszystkich ważnych momentach towarzyszy nam @violapiekut. Dziękuję Violu, zawsze mogę na Ciebie liczyć! - napisała na Instagramie.

Przyjęcie z kolei odbyło się w domu Agnieszki.

- Nie spodziewałam się, że uroczystość w domu może być tak piękna! - stwierdziła.