Natalia Kukulska i jej mąż Michał Dąbrówka mają trójkę dzieci - Jana, Annę oraz Laurę. Piosenkarka od czasu do czasu dzieli się w mediach społecznościowych wydarzeniami ze swojego życia prywatnego.

Właśnie opublikowała zdjęcia z urodzin starszej, córki, czyli Ani. Dziewczyna właśnie skończyła 18 lat. Swoją pełnoletniość celebrowała w warszawskim klubie Chaton.

Na zdjęciach widać bajkowy tort oraz gości, którzy pojawili się na imprezie. Wśród nich była m.in. Dorota Szelągowska.

Przekornie - 18 urodziny mojej Ani świętowaliśmy, kończąc w dniu dziecka! Co to była za impreza… bajkowa! Wymarzona i zasłużona! Cudowni goście, wspaniałe miejsce i szalone stroje i tańce… takie wejście w dorosłość to rozumiem! Wzruszeń i wspomnień tez nie zabrakło… z mojego maleństwa taka piękna księżniczka! To niezwykły moment w życiu - tuż po maturze, tuż przed studiami… ech… zgłupieć można, co patrząc na zdjęcia, chyba nam się udało! To był prawdziwy dzień dziecka - napisała Natalia.