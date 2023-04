Gdy Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej samolotu ł-62 "Mikołaj Kopernik", który leciał z Nowego Jorku do Warszawy, Natalia Kukulska miała 4 lata.

Reklama

Piosenkarka często mówi o swojej mamie, choć przyznaje, że prawie w ogóle jej nie pamięta. Pamięć o rodzicielce kultywuje zamieszczając w mediach społecznościowych wzruszające posty oraz zdjęcia sprzed lat. Co jakiś czas Natalia musi także odpowiadać na pytania, o to czy powstanie film na temat tragicznie zmarłej gwiazdy.

Czy TVP nakręci film o Annie Jantar?

Reklama

W najnowszym wywiadzie piosenkarka wyjawiła, czy pracuje już nad filmem o swojej mamie. Wspomniała też o Telewizji Polskiej.

Nie, nigdy takiego tematu nie było, żebym rozmawiała z TVP o filmie. Może nie marzę, ale nie wykluczam takiej sytuacji. Wstępne rozmowy z TVP nigdy nie miały miejsca- powiedziała w rozmowie z serwisem Pomponik.pl.

Odbijałam się rzeczywiście od wielu takich pomysłów, niektóre były nawet ciekawe. Na razie nie ma konkretnych działań. Temat jest na pewno do rozważenia i cały czas trwają różne rozmowy. Taki film może być naprawdę czymś wspaniałym, ale bardzo łatwo też go zepsuć, więc stoję tu trochę na straży tego, żeby jednak jeśli już się zadzieje, miało to ręce i nogi. Zrobić coś na szybko, bo są takie oczekiwania, a wiem, że są, bo ten temat cały czas wraca, nie ma sensu. Potrzeba na pewno jeszcze czasu i doprecyzowania pomysłu - dodała.

Jaką niespodziankę dla fanów Anny Jantar ma Natalia Kukulska?

Choć fani na razie muszą obejść się smakiem, co do filmu, to Kukulska w poście opublikowanym 14 marca poinformowała fanów o innej formie upamiętnienia obydwojga jej rodziców, czyli Anny Jantar oraz Jarosława Kukulskiego.

W porozumieniu ze mną powstaje piękny mural zaprojektowany przez wspaniałego grafika Adama Żebrowskiego. Jego inauguracja planowana jest na wiosnę. Myślę, że nie tylko fani, ale i warszawiacy będą miło zaskoczeni jego kształtem - napisała.