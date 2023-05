W piątek (26 maja) startuje Polsat SuperHit Festiwal. Jedną z gwiazd, które wystąpią na scenie amfiteatru w Sopocie będzie Michał Szpak.

Piosenkarz ma ogromną rzeszę fanów. Jedną z osób, która uważa, że ma wielki talent jest Nina Terentiew. Była dyrektorka programowa stacji Polsat uważa, że swoją kreatywnością i pozytywną energię może zachwycić nawet najbardziej wymagających słuchaczy.

Nina Terentiew porównała go do innego polskiego artysty, czyli Ralpha Kamińskiego.

Terentiew o Szpaku: Oczywiście nie wszystko, co robi Michał mnie zachwyca

Gdyby ktoś mnie zapytał, kto moim zdaniem lepiej śpiewa - Michał czy Ralph nie umiałabym odpowiedzieć, bo każdy śpiewa inaczej. Ale w swojej kategoriikażdy z nich jest niesamowity.Gdybym miała powiedzieć, kto się bardziej przebiera, byłoby mi łatwiej, chociaż kiedy widzę Ralpha w sukni ślubnej na wielkiej gali rozdania Fryderyków, to już bym się mogła zawahać - mówi Terentiew w rozmowie z Interią.

Ale żarty na bok, to są dwie niezwykle utalentowane istoty, których muzyka może albo zachwycać, albo irytować. Mnie zachwycają. Oczywiście nie wszystko, co robi Michał mnie zachwyca. Ale na pewno jest jednym z największych wokali w Polsce. Leci czasem może za wysoko i za daleko, ale ma prawo - jest artystą. Czasami może się za bardzo przebierze, ale do tego również ma prawo. To jest cały on. Moja tolerancja dla Szpaka i dla Ralpha, z uwagi na ich wielki talent, nie ma granic - oceniła.