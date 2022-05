Nie piję już dokładnie szósty roku, upadłość też mam już za sobą, ale to jest tak, że alkoholikiem i bankrutem zostanę już na zawsze (...). Najprościej byłoby zrezygnować, załamać się i pić wódkę - powiedział w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Wiśniewski przyznał jednak, że "ciągnie go" do alkoholu, gdy "kończy mu się wszywka".

Przy okazji poruszono też temat łuszczycy, na którą cierpi Wiśniewski, a którą potęgowało nadużywanie alkoholu.

Stres i alkohol to są dwie rzeczy, które wspierają i są najlepszym pokarmem dla łuszczycy. Dochodziłem do tego, że już praktycznie nie miałem paznokci (...). Robiąc cykl programów w telewizji, dziewczyny mi nakładały paznokcie. No wyglądało to po prostu fatalnie, nie mówiąc już o tym, że pod koniec zaczęło mi atakować twarz - powiedział muzyk.