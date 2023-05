Eurowizja 2023 odbywa się w tym roku w Liverpoolu. Choć ubiegłoroczną edycję wygrał zespół Kalush Orchestra z racji tego, że w Ukrainie trwa wojna, tegoroczny finał gościnnie odbywa się właśnie w Anglii.

Reklama

Polskę na 67. Eurowizji 2023 reprezentować będzie Blanka Stajkowa. W finale wystąpi jako czwarty uczestnik. Piosenkarka wykona utwór "Solo".

Gdzie będzie można zobaczyć finał Eurowizji 2023?

Reklama

Finał Eurowizji 2023 odbędzie się już w najbliższą sobotę - 13 maja i rozpocznie się o godz. 21. Konkurs Piosenki Eurowizji 2023 będzie można oglądać na kanale TVP 1 i TVP Polonia. Występy muzyków będzie można zobaczyć także na kanale Eurovision Song Contest na YouTubie.

Eurowizja 2023 jak głosować?

Swoich faworytów w finale Eurowizji 2023 wybiorą zarówno telewidzowie, jak i profesjonalne jury. Nowością w tym roku jest to, że głosować mogą także widzowie z krajów, które nie biorą udziału w konkursie.

Niezmieniona pozostaje zasada, że w finale Eurowizji 2023 nie można zagłosować na reprezentanta swojego kraju. Tak oddane głosy będą nieważne. Głosy będzie można oddać SMS-owo lub za pomocą aplikacji Eurovision Song Contest. Dostępne będą także specjalne numery, pod które będzie można zadzwonić. Głosowanie rozpocznie się zaraz po zakończeniu ostatniego występu.

Reklama

Oto kolejność występów podczas Eurowizji 2023:

Austria – Teya & Salena – "Who The Hell Is Edgar?"

Portugalia – Mimicat – "Ai Coracao"

Szwajcaria – Remo Forrer – "Watergun"

Polska – Blanka – "Solo"

Serbia – Luke Black – "Samo Mi Se Spava"

Francja – La Zarra – "Evidemment"

Cypr – Andrew Lambrou – "Break A Broken Heart"

Hiszpania – Blanca Paloma – "EAEA"

Szwecja – Loreen – "Tattoo"

Albania – Albina & Familja Kelmendi – "Duje"

Włochy – Marco Mengoni – "Due Vite"

Estonia – Alika – "Bridges"

Finlandia – Kaarija – "Cha Cha Cha"

Czechy – Vesna – "My Sister’s Crown"

Australia – Voyager – "Promise"

Belgia – Gustaph – "Because Of You"

Armenia – Brunette – "Future Lover"

Mołdawia – Pasha Parfeni – "Soarele si Luna"

Ukraina – TVORCHI – "Heart Of Steel"

Norwegia – Alessandra – "Queen Of Kings"

Niemcy – Lord Of The Lost – "Blood & Glitter"

Litwa – Monika Linkyte – "Stay"

Izrael – Noa Kirel – "Unicorn"

Słowenia – Joker Out – "Carpe Diem"

Chorwacja – Let 3 – "Mama SC!"

Wielka Brytania – Mae Muller – "I Wrote A Song"