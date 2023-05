Edyta Górniak to bardzo zapracowana gwiazda. Od początku tego roku artystka zagrała już wiele koncertów, a następne są już przed nią. Zanim jednak diwa wystąpi na letnich festiwalach i różnych imprezach, zdecydowała się poddać terapii. Edyta Górniak wyjechała do Indonezji - to tam leczy się z uzależnienia od… kofeiny.

Jak donosi "Super Express" Edyta Górniak uświadomiła sobie, że miłość do kawy poczyniła wyraźne spustoszenie w jej organizmie i konieczny jest detoks.

"We właściwych proporcjach wiele rzeczy jest wskazanych lub zwyczajnie naturalnych dla organizmu. Ale sześć kaw dziennie z pewnością nie. Często mam przez to zakwaszony organizm i czuję, jak obciążam w ten sposób wątrobę", powiedziała gwiazda "Super Expressowi".

Gwiazda przyznała, że kawa pomaga jej utrzymywać poziom energii niezbędny do wypełnienia ogromnej ilości obowiązków. Co ciekawe: Edyta nie zawsze była fanką kawy, a teraz sama nazywa się wręcz jej fanatyczką.

Choć w rozmowie z tabloidem gwiazda powiedziała, że odbywając terapię, nie najlepiej się czuje, na swoim profilu na Instagramie właśnie napisała "Szczęśliwa zdrowa wdzięczna i spełniona. I pomyśleć, że wystarczyło usunąć ze swojego życia toksycznych narcystycznych facetów. Z Serca polecam".

Doceniacie porady, których udziela Edyta?