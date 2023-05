… W rozmowie z "Super Expressem" Edyta Górniak powiedziała, że jej syn zdał za pierwszym razem egzamin na prawo jazdy i choć sam ten fakt nie jest dla niej zaskoczeniem, bo chłopak od dziecka pasjonował się samochodami - po kryjomu przestawiał nawet auta znajomych w garażu - to trudno jej tak po prostu przyjąć do wiadomości, że Allan jest już tak dorosły, że ma prawo siadać za kierownicą i że będzie to już robił w 100 procentach legalnie.

Reklama

- Nie wyobrażam sobie mojego dziecka, że siedzi za kierownicą. Na razie w ogóle oswajam się z tym, że podjął decyzję, podszedł do egzaminu i go zdał. To dla mnie na razie surrealistyczne - powiedziała Edyta.

Artystka podkreśliła też, że podejście do egzaminu na prawo jazdy to ważny krok w dorosłość i męskość Allana. Oczywiście mama jest bardzo dumna ze swojego syna.

Reklama

Sama Edyta Górniak, choć ma prawo jazdy, nie siada za kółkiem. W rozmowach z mediami wielokrotnie informowała, że chcąc przemieszczać się po mieście lub kraju, korzysta wyłącznie z prywatnych kierowców lub usług taxi.