Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja. Maturzyści przystąpili wówczas do egzaminu z języka polskiego. Dla polskich gwiazd to dobry moment, by pochwalić się zdjęciami z czasów, gdy to one przystępowały do egzaminu dojrzałości.

Tak zrobiła Doda. Piosenkarka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z matury. Zapozowała do niego we wzorzystej czarno-białej koszuli i krótkiej spódniczce.

Przy okazji zwróciła się też do tegorocznych maturzystów.

Matura vibe. Chwilę przed założeniem kozaków za kolano. Trzymam kciuki za każdego maturzystę. Pamiętajcie, że nieważne co macie na głowie tylko w głowie - napisała.

Fani postanowili skomentować zamieszczone przez Dodę zdjęcie.

"Jaka grzeczna"; "Ta zebra ? Teraz by się stylistki zabiły za nią"; "Gwiazda od zawsze" - pisali.