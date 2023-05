Edyta Herbuś od kilku lat tworzy szczęśliwy związek. Rzadko jednak zabiera głos na temat powiększenia rodziny. Ostatnio została zapytana o to, czy chciałaby zostać mamą. Co odpowiedziała?

Edyta Herbuś od kilku lat związana jest z Piotrem Bukowieckim. Tancerka w rozmowie z portalem Plejada została zapytana o to, czy chciałaby zostać mamą.

Pytanie padło w związku z tym, że jej były partner Tomasz Barański wyznał, że do pełni szczęścia brakuje mu tylko potomka.

- Dla mnie spełnieniem, zupełnie szczerze, jest pokora wobec życia, którą ja rozumiem, jako akceptację i radość z tego, co jest, czyli nierobienie sobie listy zachcianek, które marzy ci się spełnić, niedążenie do perfect picturesu swojego życia - powiedziała Herbuś.

Herbuś o posiadaniu dziecku: To byłoby coś

Czy ona sama chciałaby zostać mamą? Jej odpowiedź byłą dosyć wymijająca.

Pewnie, że fajnie jest mieć na przyszłość jakieś plany i wiedzieć, do czego dążysz itd. To też napędza i to jest ważne, ale jeżeli nie osadzisz się w momencie, w którym jesteś, nie docenisz tego momentu, nie zgodzisz się, nie zaakceptujesz, to nie jesteś autentycznie w stanie pójść z kolejnym krokiem do przodu - stwierdziła.

Dopytywana, czy chciałaby mieć dziecko, jak Barański stwierdziła, że "to byłoby coś".

To jest chyba na razie ta rzecz, którą nie chcę się jeszcze dzielić. Jeszcze powiem pomidor - dodała.