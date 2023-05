Edyta Herbuś wrzuciła do sieci zdjęcie z majówki. Tancerka wybrała aktywny wypoczynek a na fotografiach zapozowała w bardzo skąpym bikini.

Reklama

Nawet podczas majówki gwiazdy polskiego show-biznesu nie próżnują i wrzucają zdjęcia do sieci.

Tak było w przypadku Edyty Herbuś. Tancerka, którą obserwuje ponad 263 tys. fanów, bardzo dobrze wie, jak działają social media i jak rozpalić wyobraźnię swoich obserwatorów. Właśnie wrzuciła do sieci zdjęcia ze swojej majówki.

Reklama

Celebrytka wybrała aktywny wypoczynek. Na fotografii pozuje obok deski do windsurfingu.

PO ŚLADACH, do celu... Kierunek: WOLNOŚĆ. Niech żyje MAJ. Z wiatrem, pod wiatr, ze słońcem czy bez wspaniale jest! A jak wy dziś świętujecie? - pytała w opisie rymując.

Taka majówkowa odsłona Edyty przypadła do gustu internautom.

Reklama

Ale pani ma vibe! A oglądać w tv to czysta przyjemność; Piękna pupa; Jak cudnie; Cudowna pani Edytka, jak zawsze; Ładne widoki; Cud; Z tyłu też jest OK; piękna figurka; Ślicznie; Oj kochana! Ty to masz ten OGIEŃ i MOC w sobie - nie szczędzili komplementów.