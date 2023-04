Na początku marca media obiegła informacja o tym, że starszy syn Macieja Kurzajewskiego został ojcem.

Reklama

26-letni Franciszek i jego żona Laura powitali na świecie córeczkę, a szczęśliwy dziadek szybko podzielił się radosną wieścią w mediach społecznościowych.

Dzisiaj przyszła na świat Piękna Dziewczynka, która będzie do mnie mówić - Dziadku Maćku! Kochani Lauro i Franku, wielkie gratulacje!!! Kocham Was! Cudowny dzień!!! - napisał 3 marca na Instagramie Maciej Kurzajewski.

Reklama

Zaledwie dwa tygodnie po narodzinach wnuczki, prezenter "Pytania na śniadanie" pojechał do Włoch wraz z Kasią Cichopek. To właśnie tam mieszka i pracuje jego syn. Wspólne chwile zostały uwiecznione na zdjęciach opublikowanych na Instagramie.

Maciej Kurzajewski o byciu dziadkiem: To wielka frajda wybierać zabawki

Teraz Maciej pojawił się na evencie "Zabawka Roku". To tam dziennikarze "Super Expressu" postanowili zapytać go o to, jakim dziadkiem zamierza być.

Przyszedłem tu z myślą o zabawkach, którymi będzie się bawiła moja wnuczka. Kiedyś wybierałam zabawki z myślą o chłopcach, teraz dla dziewczynki i to jest zupełnie inne podejście. (...) Dzień Dziecka niebawem. To wielka frajda wybierać zabawki i choć wnuczka jest jeszcze malutka, warto się orientować, co jest modne. W sumie to dobrze jest być dziadkiem. To naprawdę wspaniałe uczucie- powiedział Maciej.