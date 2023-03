Andrzej Chyra w programie "Kulisy sławy" pochwalił się, że od czterech lat nie pije alkoholu.

Aktor przyznał, że skończył z piciem między innymi dla swojego syna Tadeusza. Chyra stwierdził, że rodzicielstwo wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

Ojcostwo to stan odmienny, kiedy nagle pojawiają się emocje i wyzwania, których wcześniej nie było. To też oddanie i ofiarność, ale i paliwo. Może jest to też taki trochę eliksir młodości – powiedział.

Matką dziecka i partnerką Chyry jest Paulina Jaroszewicz. W książce Jacka Wakara "Zawód: aktor" Chyra powiedział, że skończył z piciem, bo "stwierdził, że dłużej nie da rady". Potrzebował bodźca, by wyrwać się ze szponów nałogu.

Kiedy cokolwiek się spożywa w za dużych ilościach, to tracimy ostrość widzenia. Nie jesteśmy w stanie w pełni obserwować życia, ponieważ umysł jest pijany. Odzyskałem władzę nad swoim rozumem - wyznał.