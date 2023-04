Karolina Pajączkowska to dziennikarka stacji TVP Info. Sama o sobie mówi, że jest "seksowna i religijna".

Uważam, że kobiety w mediach, w polityce, ogólnie na świeczniku w Polsce za bardzo próbują się upodobnić do mężczyzn. Nie jestem mężczyzną, mam biust i nie widzę powodu, dlaczego miałabym ubierać się w coś, co zakrywałoby moją figurę - pisała niedawno na Instagramie.

Teraz udzieliła wywiadu, w którym wypowiedziała się na temat pracy kobiet w zawodach, gdzie dominują mężczyźni. Jej zdaniem mężczyźni często szacunek mają "na dzień dobry" a kobiety muszą o niego zawalczyć.

Pajączkowska o pracy w mediach: Jesteśmy często traktowane po macoszemu

W przestrzeni publicznej w Polsce jeszcze jest takie przekonanie, że jeśli chcesz zrobić karierę i być postrzegana jako poważna osoba, to musisz przyjąć taką formę bardziej męską i gdzieś w pewien sposób odciąć się od emocji. Bardzo często kobietom przypisuje się niestabilność emocjonalną, więc musimy być poważne. W tę walkę o zmianę postrzegania kobiet zostałam przez przypadek zwerbowana, bo wybrałam sobie taki, a nie inny zawód - stwierdziła.

Pajączkowska wyznała, że jako młoda dziewczyna nie zdawała sobie sprawy, jak znacząco różni się postrzeganie kobiety, a jak mężczyzny. Jej zdaniem płeć piękna nadal traktowana jest po macoszemu w bardziej "męskich zawodach".

My wiemy doskonale, że kobiety nie mogą narzekać. Mamy dostęp do tego wszystkiego, co mają mężczyźni, mamy takie same prawa. Co nie zmienia faktu, że kiedy się wejdzie w bardziej męski biznes, w męski świat, okazuje się, że my naprawdę jesteśmy często traktowane po macoszemu. I ja się na to nie zgadzam! - powiedziała.