Karolina Pajączkowska pracowała m.in. w stacji TVN i TVN Meteo, obecnie jest prezenterką TVP Info.

Pajączkowska, podobnie jak inne celebrytki, nie stroni od mediów społecznościowych. Relacjonuje w nich swoje zawodowe wyprawy m.in. na Ukrainę, gdzie trwa wojna, czy galę rozdania Oscarów, ale i wydarzenia z życia prywatnego jak chociażby zaręczyny, czy podróże.

Teraz prezenterka planuje swój ślub. To w TVP Info poznała swojego wybranka Marcina Nowaka, który podobnie jak ona jest pracownikiem TVP World. Okazuje się, że ceremonia ma odbyć się we wrześniu tego roku.

W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że w planach są dwie ceremonie: jedna w Grecji, adruga w Polsce. W naszym kraju odbędzie się także wesele.

We wrześniu pobierzemy się na jednej z greckich wysp, do której przypłyniemy na statku mojego przyszłego teścia, kapitana żeglugi Marka Jurczyńskiego. To będzie cywilna uroczystość. Po niej odbędzie się ślub w kościele i wesele w Polsce, na które zaprosimy wszystkich naszych bliskich i znajomych - powiedziała.

To będzie jej drugi ślub. Kilka lat temu na Mauritiusie wyszła za mąż za ojca swojego syna, Nataniela.