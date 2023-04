Marcin Hakiel, choć nie udziela się publicznie, jest bardzo aktywny w sieci a dokładnie na swoim Instagramie.

Na bieżąco chwali się tym, co dzieje się w jego życiu prywatnym oraz zawodowym. Wśród relacji, które zamieszcza jest wiele tych, z treningów. Tym razem Marcin i jego taneczna partnerka postanowili skorzystać z wiosennej aury i zatańczyli do hitu z filmu "Dirty Dancing" a dokładnie piosenki "Do You Love Me".

Korzystamy z wiosennej pogody – napisał tancerz.

Fani byli zachwyceni ich popisami.

Super;Moja ulubiona piosenka i ten cudowny taniec;Bosko;Przeuroczy taniec kwiatów - pisali.