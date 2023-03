Reklama

O okrągłym jubileuszu i związanymi z nim przemyśleniami w programie "Dzień dobry TVN" Marcin Hakiel opowiedział Filipowi Chajzerowi o Małgorzacie Ohme.

Myślę, że zaraz będę mieć 40 lat. Upływ czasu najbardziej widzę po dzieciach. One tak znacząco rosną. To jest kolejny rok. Kolejne doświadczenie wiadomo, ale nie jest to coś, przez co nie mogę spać - wyznał.

Opowiedział też o tym, jak ma zamiar świętować te wyjątkowe urodziny.

To jest kolejny dzień w naszym życiu. To, co jest dla mnie ważne, to żeby spędzić go z bliskimi, na pewno z dzieciakami i z przyjaciółmi. Uważam, że wiek to jest atut. To są nasze doświadczenia, to są nasze przeżycia, nikt nam tego nie zabierze i wydaje mi się, że wiele młodych ludzi myśli: "o mam 40 lat, kończy się życie". Wydaje mi się, że tak nie jest, bo wszystko to, co nas ukształtowało do 40, będzie procentowało - powiedział.