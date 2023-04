Rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek odbiło się szerokim echem w mediach. Obydwoje rozwiedli się w zgodzie i układają sobie życie z nowymi partnerami. Katarzyna z Macieje Kurzajewskim a Marcin z tajemnicza blondynką Dominiką.

Reklama

Mimo, że tancerz co jakiś czas publikuje w sieci zdjęcia z ukochaną, nie pokazuje jej twarzy.

Jeden z fanów zasugerował nawet, że Hakiel sprawia wrażenie, "jakby się jej wstydził".

Reklama

Nie mam czego się wstydzić - odpowiedział na te zarzuty Marcin.

Jak zdjęcie Hakiela i jego nowej ukochanej skomentowali internauci?

Teraz Marcin znowu wrzucił zdjęcie, na którym Dominika pozuje w obcisłej czarnej sukience i szpilkach, on z kolei ubrany jest w elegancką białą koszulę i ciemny garnitur w jasną kratkę. Internauci rozpływali się nad figurą partnerki Hakiela.

Zamieniłeś tico na porsche; Ale dżaga! I ta pupa! Kosmos! Styl i klasa; Marian... tu jest jakby luksusowo; Widać, że piękna kobieta Panie Marcinie, zmiana na lepsze; Wow, ale figurka; Zmiana na lepsze, to prawda; Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło; Jaka zgrabna ta pana kobieta; Bardzo zgrabna partnerka; Zgrabna pani; Piękna z was para, wyglądacie cudownie; Ale szprycha - pisali.