Marcin Hakiel zamieścił na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z nową ukochaną. Tancerz zamieszczając je po raz kolejny nie ujawnił jej twarzy, ale na fotografii doskonale widać sylwetkę Dominiki.

Reklama

Internauci nie szczędzili kobiecie komplementów. Nie obyło się bez przytyków do byłej już żony Hakiela, czyli Kasi Cichopek.

Jeden z nich napisał, że Marcin "zamienił Tico na Porsche". Ten komentarz nie spodobał się Hakielowi.

Reklama

Dziękuję za wszystkie komentarze. Mam prośbę o nieobrażanie się na moim profilu. Żyjmy w zgodzie ze swoimi wartościami i dajmy żyć innym. Dobrej niedzieli dla Wszystkich - napisał.

Internauci i na ten wpis postanowili zareagować.

Dajcie żyć rodzinom z obydwu stron. Co Was to obchodzi Spójrzcie na swoje odbicie w lustrze???? - napisała jedna z obserwatorek profilu Hakiela.

Facet z klasą - dodała druga.