W podcaście prowadzonym przez Żurnalistę raper O.S.T.R wyjaśnił, dlaczego nigdy nie przyjął i nie przyjmie zaproszenia do programu Kuby Wojewódzkiego.

Większość z nich dotyczyła sposobu prowadzenia show i zachowania gwiazdy TVN.

[...] jest wiele rzeczy, które nas różni. Nie szydzę dowcipem ze swoich gości, którzy przychodzą do mnie do domu. I też nie chciałbym, żeby ktoś ze mnie szydził, jeśli ja przychodzę do niego - powiedział raper.

O.S.T.R o Wojewódzkim: Pan Kuba niestety ma przeszłość trochę bardziej socjalistyczną

Okazuje się, że to nie jedyny powód, dla którego O.S.T.R nie chce przyjąć zaproszenia od Wojewódzkiego. Dotyczy on bliskiej osoby rapera. Wspomniał, że socjalistyczna postawa Bogusława Wojewódzkiego przyczyniła się do skazania jednego z członków rodziny rapera.

Ja jestem z domu, który był stricte solidarnościowy i wolnościowy, pan Kuba niestety ma przeszłość trochę bardziej socjalistyczną, więc tutaj nie mógłbym zrobić tego swoim rodzicom, ponieważ członkowie mojej rodziny mieli problem z jego tatą i jego zajęciem, które uprawiał. Wręcz byli skazani przez daną osobę - przyznał O.S.T.R