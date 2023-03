Roksana Węgiel była gościem we wczorajszym wydaniu talk-show Kuby Wojewódzkiego. Prowadzący program jak zwykle nie przepuścił okazji do tego, by zadać swojej rozmówczyni trudne pytania. Jedno z nich, które odbiło się najgłośniejszym echem, w mediach, dotyczyło tego, co artystka sądzi o prawie do aborcji.

Biorąc pod uwagę to, że Roksana Węgiel niejednokrotnie deklarowała w mediach swoje przywiązanie do wiary katolickiej, można było się spodziewać, że jej opinia w tej sprawie będzie raczej konserwatywna. Okazało się jednak, że nie!

- Ja zawsze otwarcie mówiłam o swoich wartościach. Dla mnie to jest bardzo ważne, nigdy się z tym nie kryłam. Jestem katoliczką, ale uważam, że Bóg dał nam wolną wolę i jak zadano mi pytanie o aborcję, to uważam, że nie powinno się nikomu niczego zabraniać — wytłumaczyła.

Jej słowa wywołały duże poruszenie w Internecie. Część użytkowników docenia szczerość artystki i chwali za odwagę. Inni zwracają uwagę, że dopóki była związana z TVP, nie była tak skłonna do dzielenia się swoimi opiniami na tego rodzaju tematy.

Po czyjej stronie Wy jesteście?