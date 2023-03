W miniony wtorek gościem w show Kuby Wojewódzkiego był Piotr Gąsowski. Aktor po tym, jak Katarzyna Skrzynecka została zwolniona z roli jurora w show "Twoja twarz brzmi znajomo", także zdecydował się opuścić program.

Wojewódzki stwierdził, że nie wierzy w lojalność, bo zarówno Chylińska, jak i Foremniak nie odeszły dla niego z "Mam talent!", a obiecywały, że to zrobią, kiedy jego nie będzie.

Słowa króla TVN wywołały falę oburzenia w sieci. Celebryci stają murem za Chylińską i Foremniak. One same także wydały w tej sprawie oświadczenia.

Drogi Kubo. O Twoim odejściu z programu Mam Talent dowiedziałam się z mediów.

Ani się Chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego - zarzucając mi nielojalność - po ludzku kłamiesz. Przychodziłam do Twojego programu na wyraźne Twoje zaproszenie. Wtedy było wszystko cacy, bo miałeś fajną oglądalność i taaak bardzo mnie lubiłeś. Jeszcze kilka dni temu dzwoniłeś do mojej agentki z pytaniem czy mogę znowu do Ciebie wpaść. I wiesz? Pomyślałam: pójdę. Ale jak przeczytałam dzisiaj o mojej rzekomej nielojalności wobec Ciebie, to pomyślałam sobie, żeś dwulicowy i kłamliwy a Tatuś mi mówił, żeby od takich trzymać się z daleka. Idź i nie kłam więcej. PS. A może po prostu MIAŁEŚ ZŁY DZIEŃ ♥️ - napisała Chylińska.

Na komentarz jej wpisu zdecydowała się Joanna Koroniewska.

Całuję cię i Małgorzatę Foremniak. Fajne z was kobiety! Prawda zawsze się obroni. Zawsze - napisała, a jej partner Maciej Dowbor dodał komentarz w postaci emoji braw.

Małgorzata Foremniak w swoim wpisie stwierdziła, że jest jej ogromnie przykro, że "aby zwrócić na siebie uwagę, trzeba wytworzyć sztuczny skandal, oparty na kłamstwie".

Bardzo rzadko reaguję, ale niestety tym razem nie mogę przejść obok. Otóż o odejściu Kuby Wojewódzkiego z programu Mam Talent, dowiedziałam się od swojego ówczesnego agenta. Kuba zrezygnował z własnej woli, nie została wyrządzona nikomu żadna krzywda, to skąd pomysł o tym, że mamy odchodzic hurtem🙂 Nawet nie poinformował nas o swojej decyzji, tym bardziej jestem zażenowana jego wypowiedzią. W takim razie bardzo proszę nie nadużywać słów i zdarzeń tylko po to, aby było glośno. Słabe jest to, że potrzebując tego rozgłosu używa się nie swojego światła - czytamy w jej oświadczeniu.

Jej słowa z kolei skomentował Michał Piróg. Kuba o lojalności... Jednak ma jakieś poczucie humoru - napisał.