Urszula Dębska zabrała głos w sprawie afery z Antkiem Królikowskim i Joanną Opozdą. Chodzi o nagrania, które pojawiły się na Instagramie aktora i na których widać zapłakaną aktorkę. O co poprosiła media Dębska?

Na Instagramie Antka Królikowskiego w środowy wieczór pojawiły się nagrania, na których ciężarna Joanna Opozda mówi do nienarodzonego wówczas synka i między innymi stwierdza, że przez większość ciąży była sama.

Zarówno Królikowski, jak i Opozda wydali oświadczenia w tej sprawie. Aktor stwierdził, że to był "atak hakerski".

Kilka portali opublikowało w swoich mediach społecznościowych nagrania InstaStories. Urszula Dębska zdecydowała się na interwencję i zaapelowała do mediów.

O co poprosiła media Urszula Dębska?

Drodzy Państwo. Tak po ludzku do Was napisze. Skasujecie ten filmik. Sam fakt, że to wylądowało na IG, nie daje Wam przyzwolenia na powielanie takich materiałów - poprosiła.

Chcecie opisywać sytuacje, to opisujcie, ale wrzucanie tak intymnego nagrania, które nie powinno nigdy ujrzeć światła dziennego, to znęcanie się nad człowiekiem i właśnie do tego się przyczyniacie. Wyjątkowo obrzydliwe to jest. Wiec po ludzku, jeśli pracuje tam ktoś, kto ma choć trochę empatii, SKASUJCIE TO NAGRANIE - dodała.