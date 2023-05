Back to black! Agnieszka Chylińska pożegnała platynę na głowie [FOTO]

Agnieszka Chylińska już kilkakrotnie zaskakiwała metamorfozami wyglądu. Znaczna utrata wagi, eksperymenty z cięciami i kolorami włosów, bardzo różne stylizacje - to wszystko można było zobaczyć w jej wykonaniu. Teraz przyszedł czas na… powrót do korzeni? Wczoraj, na nagraniu live session w studiu RMF artystka zaprezentowała się nowej, ale trochę "starej" fryzurze. Zobaczie, jak wyszedł jej wielki "back to black", czyli powrót do czerni.

