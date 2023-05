U Roksany Węgiel ostatnimi czasy dużo się dzieje.

Na początku roku skończyła 18 lat i oznajmiła, że jest zakochana. Niedawno zdała egzamin dojrzałości a teraz dokonała swojego pierwszego, dużego zakupu. Okazuje się, że Roksana kupiła nieruchomość pod inwestycję.

Piosenkarka z tej okazji pochwaliła się w sieci zdjęciem z aktem notarialnym i stwierdziła, że to nie koniec wydatków, które ją czekają.

Kiedy Roksana Węgiel zarobiła pierwszy milion?

Z Kevinem remontujemy teraz nasze mieszkanie, a dziś kupiłam swoje pierwsze inwestycyjne. Bardzo się cieszę! - napisała.

Niedawno Roksana w rozmowie z Żurnalistą zdradziła, kiedy zarobiła swój pierwszy milion. Stało się to, gdy miała 17 lat.

Ucieszyłam się. Nawet się trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie. Nie był to jakiś przełomowy moment w moim życiu, dobrze jest mieć pieniądze, ale to nie jest dla mnie priorytet - mówiła.