Adama Zdrójkowskiego i jego ojca można oglądać obecnie w programie "Azja Express". Podczas tej podróży obydwaj odwiedzą m.in. Turcję, Gruzję i Uzbekistan.

Podczas konferencji prasowej zapowiadającej program "Super Express" zapytał młodego aktora, kiedy otrzymał dostęp do konta ze swoimi wszystkimi zarobionymi pieniędzmi przed 18. rokiem życia.

Warto przypomnieć, że Zdrójkowski zaczął zarabiać już jako trzylatek występując w reklamach i serialach.

Doskonale to pamiętam, bo miałem 18 lat i nie dostałem tych pieniędzy, one nie zostały mi przesłane tak o. Mogę śmiało powiedzieć, że pieczę nad moimi pieniędzmi trzyma mama. Ja oczywiście mam do nich dostęp, ale są trzymane na jej kontach. Korzystam z bieżących pieniędzy, które zarabiam, ale fakt faktem, ktoś się przyzwyczaił do ich pilnowania od 20 lat, także spełnia się w tej roli dobrze, nie martwię się o nie. Kiedyś do mnie na pewno trafią - wyznał.

Ojciec Adama powiedział, że razem z żoną obdarzyli syna pewnego rodzaju zaufaniem, kiedy zaczął zwracać uwagę na to, ile pieniędzy wydaje.

To jest w pewnym sensie zawsze problem, kiedy dzieci zaczynają zarabiać. Oni zaczęli w dosyć młodych latach i na początku mieliśmy problem, bo słyszeliśmy: "mamo, tato, kup mi to, tamto", z drugiej strony nie można odmówić, bo powie: "oddaj pieniądze, sam sobie kupię", więc bywały rozterki, ale dostęp do pieniędzy dostał wtedy, kiedy faktycznie zaczął myśleć o tym, do czego służą pieniądze. (...) Adam jest trochę sknerowaty, więc jak już ktoś taki się staje, można przekazać mu te pieniądze - powiedział tata Zdrójkowski.