Najbliższy odcinek programu "The Voice of Poland" poprowadzą Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska, która dołączyła do grona współprowadzących obecną edycję show. Adama Zdrójkowskiego i Macieja Musiała jednak nie zobaczymy. Przypomnijmy, że serialowi bracia z "Rodzinki.pl" od kilku edycji współprowadzili następujące etapy: Bitwy, Nokaut oraz odcinki finałowe.

Produkcja postanowiła wyjaśnić, dlaczego w najbliższym odcinku programu "The Voice of Poland" nie pojawiają się Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski.

Po podjęciu decyzji o nagraniach odcinków finałowych okazało się, że terminy innych zobowiązań zawodowych obu aktorów uniemożliwiły im pojawienie się na planie "The Voice of Poland" - czytamy w oświadczeniu.

Fani programu mogą jednak spać spokojnie, bo Maciej Musiał pojawi się w kolejnym odcinku programu "The Voice of Poland". A co z jego serialowym bratem?

Adam Zdrójkowski pojawi w "The Voice of Poland", jak tylko skończy zdjęcia do produkcji, w których gra - wyjaśnia produkcja.

Przypomnijmy, że w najbliższą sobotę o godzinie 21:00 w TVP2 na scenie zaprezentuje się szesnaścioro finalistów, po czterech z każdej drużyny. Decyzją trenerów do drugiego odcinka finałowego "The Voice of Poland" przejdzie już tylko dwanaście osób, które będą walczyły o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, kontrakt z wytwórnią muzyczną i nagrodę pieniężną - 50 tys. złotych.