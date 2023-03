Adam Zdrójkowski jest jednym z uczestników najnowszej edycji programu "Azja Express" emitowanego w TVN.

Celebryta i aktor znany z serialu "Rodzinka.pl" stwierdził w rozmowie z Plejadą, że rozumie tych, którzy pracują jako paparazzi, jednak jak zaznaczył nigdy nie zdecydowałby się na tzw. ustawkę.

Wiadomo, że to zawsze rusza, bo człowiek sobie przypomina, że nie jest anonimowy i gdzieś tam na każdym kroku, w tych prywatnych momentach życiowych może być ta lufa aparatu i to jest trochę wkurzające, ale ogólnie chyba każdy, kto pracuje w naszym show-biznesie, ma świadomość, że takie sytuacje się zdarzają i też to jest zawód tamtych ludzi, że ganiają nas po mieście - powiedział.

Każdy na tym zarabia, ale w życiu bym nie zrobił jakiejś ustawki, sytuacji, że sam się narażam na to, że ktoś mi robi zdjęcia to absurdalnie niedorzeczne dla mnie by było- dodał.