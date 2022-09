Choć nazwisko Wiktorii po rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim łączono z kilkoma mężczyznami.

W ostatnim wywiadzie dla Plotka wyznała, że wciąż jest wolna.

Miłość jest przepiękną sprawą i nie można się przed nią wzbraniać, ale na razie na horyzoncie nie ma nikogo - powiedziała Gąsiewska.

Wydaje mi się, że tak życie mi się ułożyło i nie miałam za bardzo motywacji do ćwiczeń... Ale już do nich wracam. Trenerka się do mnie dodzwania i już mnie zachęca. Jadę na fit camp i później zaczynam fit życie - powiedziała.

(...) Jak miłość odchodzi, to zawsze się cierpi. Myślę, że to nie jest etap, kiedy chciałabym zaczynać coś nowego, ale miłość, jak sam wiesz, przychodzi nieoczekiwanie, ja się totalnie nie zamykam - dodała.

(...) Jestem singielką, ale jest to fajny czas, bo związkach byłam przez osiem lat i ciągle komuś poświęcałam ten czas, zapominając o sobie. Teraz odzyskuję siebie i mam czas dla siebie, a nie po pracy pędzę do kogoś i myślę, co ta osoba chciałaby robić, bądź co myśli. Czas poświęcam w stu procentach sobie i jestem za to wdzięczna - wyznała.

Nawet pojawiły się w głowie myśli, że będę bała się zaangażować się w nowy związek. Być może będę musiała nad tym popracować, żeby pamiętać o sobie, ale to jest moja osobista sprawa. Można tworzyć udany związek, ale nie być jednym... ciałem. Ciałem astralnym - powiedziała.