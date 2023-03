W mediach pojawiła się informacja o tym, że TVP podjęły decyzję o realizacji formatu "The Voice of Ukraine".

Dotychczasowy format przestał być nagrywany w Ukrainie po wybuchu wojny. Prezes TVP - Mateusz Matyszkowicz podjął decyzję, by "The Voice of Ukraine" był nagrywany w Warszawie. To stacja ma pokryć koszty projektu.

Telewizja Polska ma umowę licencyjną na "The Voice of Poland". Jesteśmy w bliskim kontakcie z telewizjami ukraińskimi. Na Ukrainie licencję na Voice ma stacja 1+1, ale nie ma w tym momencie mocy produkcyjnych, realizacyjnych ani budżetowych do stworzenia takiego projektu. Zaprosiliśmy nadawców ukraińskich, żeby zrobili "The Voice of Ukraine" u nas, w naszym studio, w naszej scenografii, w języku ukraińskim- powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Zrobimy to w formie nieodpłatnej dla nich. My zachowamy dla siebie licencje na dystrybucje tego na kraj, żeby obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce, mogli zobaczyć Voice w swoim języku, ze swoimi artystami. Strona ukraińska dostanie od nas w ramach tego barteru gotowy produkt na anteny ukraińskie- dodał.