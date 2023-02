Małgorzata Ostrowska-Królikowska do tej pory milczała i nie odnosiła się do sprawy sobotniego zatrzymania jej syna Antka Królikowskiego. Teraz zabrała głos. Co powiedziała?

Antek Królikowski został w sobotę zatrzymany przez policję. Po przebadaniu go na obecność narkotyków wykryto u niego THC, czyli jeden ze składników medycznej marihuany. Aktor tłumaczył, że dzięki tej substancji wspomaga swoje leczenie. W ubiegłym roku Antek wyznał, że zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. Sprawą zajmuje się policja a kolejni celebryci komentują jego zachowanie. Teraz głos w sprawie zabrała jego matka, czyli Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Syn jest dorosły, kilka dni temu skończył 34 lata, podejmuje własne decyzje i ponosi ich konsekwencje - powiedziała w rozmowie z Radiem Zet. Odniosła się także do jego choroby. Diagnoza dotycząca stwardnienia rozsianego u Antka jest opinii publicznej powszechnie znana. Jest to zarówno jego osobista tragedia, jak i dramat całej naszej rodziny- stwierdziła. Królikowski po zdarzeniu wydał oświadczenie, w którym napisał, że nie zażywa narkotyków, ale marihuanę medyczną. W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach, stężenie może się utrzymywać, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopi. Chciałbym zaznaczyć, że nie zażywam narkotyków, co wykazały dzisiejsze testy, więc bardzo proszę o zaprzestanie pomówień - czytamy.