Sandra Kubicka od pewnego czasu związana jest z Baronem z zespołu Afromental. Jej ukochany zasiada też w jury programu “The Voice of Poland”.

Okazuje się, że również Sandra niebawem dołączy do grona osób, które pracują dla TVP.

Zostałam prowadzącą. Jestem bardzo podekscytowana - powiedziała w “Pytaniu na śniadanie” przy okazji uczestnictwa w rozmowie, co może popsuć związek.

Okazuje się, że nie tylko TVN, Polsat i Netflix stawiają na randkowe reality show. Po "Hotelu Paradise", "Love island" i "Love Never Lies" teraz przychodzi czas na “Love me or leave me - Kochaj albo rzuć”, który emitowany będzie w TVP VOD.

Jest o parach, które chcą sprawdzić, jak dobrze są dobrane. Poddaliśmy ich próbom, które prędzej czy później stanęłyby na drodze ich związków. Przepiękna historia - mówiła o show Kubicka.

Bohaterami programu są pary planujące ślub, które pojechały przetestować swoje związki na hiszpańskiej wyspie Gran Canaria. Dzięki temu mają sprawdzić, czy są gotowi na zmianę stanu cywilnego.

To pierwszy taki program w Polsce, który nie jest oparty wyłącznie na emocjach typowych dla reality, ale również mamy ekspertów na planie, terapeutów, psychologów, którzy są w stanie im pomóc. Nie ma telefonów, nie ma internetu, trzeba skupić się na sobie. Ale są inne pary, co czasami wywołuje zazdrość - mówiła Kubicka.

Program będzie miał premierę 16 marca.