Sandra Kubicka jest prowadzącą nowy reality show TVP "Love Me Or Leave Me. Kochaj albo rzuć". Tuż przed premierą programu modelka pojawiła się na nagraniu podcastu Bądźmy Razem TVP. Podczas niemal godzinnej rozmowy Sandra Kubicka opowiedziała nie tylko o swoim najnowszym zawodowym projekcie, ale zdradziła też kilka sekretów ze swojej przeszłości. Zdecydowała się też wyjaśnić, dlaczego powiedziała "nie" hollywoodzkiemu gwiazdorowi Leonardo DiCaprio.

Reklama

Dlaczego odrzuciłaś te zaloty? - zapytał żywo zainteresowany tematem Aleksander Sikora.

Dlatego, że miał prawie każdą i ja nie będę tą każdą. I to mu powiedziałam. Powiedział mi, że nikt mu tak nie pocisnął nigdy i za to mnie lubi. Mała Sandra zawsze wiedziała, że chce założyć rodzinę, mieć dzieci i mieć męża, i wiedziałam, że ten gość mi tego nigdy nie da więc po co wchodzić w jakąś ulotną relację, z której nic nie wyniknie - wyjaśniła w podcaście Bądźmy Razem TVP.

Okazuje się, że amerykański aktor bardzo mocno zabiegał o względy polskiej modelki.

Reklama

On naprawdę się starał. Jak nie mógł do mnie dotrzeć, to do mojej asystentki bił pytając czy może z Sandrą porozmawiać. Bardzo fajnie mnie traktował, naprawdę gentleman - wyznała Sandra Kubicka.