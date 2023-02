Już za kilka dni Wieniawa wystąpi w spektaklu “Gra”.

Reklama

W rozmowie z Plejadą aktorka wyznała, że stresuje się premierą i tym, jak zostanie odebrana sztuka z jej udziałem.

Jest to wspaniały człowiek. Bardzo inteligentny bardzo zdolny i wiesz, co mi najbardziej zaimponowało od pierwszego spotkania? Że on bardzo po partnersku mnie potraktował i to dało mi ogromny komfort i brak stresu też podczas pracy - w takich superlatywach oceniła pracę z Adamem Woronowiczem, który będzie partnerował jej w sztuce.

Bardzo się też zakumplowaliśmy wraz i z Adamem i z Robertem Rakowskim, który jest naszym reżyserem i z naszą Izunią, która jest naszą inspicjentką i codziennie po próbach chodzimy sobie na obiadki. Jest to przemiła praca i jest to też ogromny rozwój, ale też nie ukrywam, że jestem też zmęczona - dodała.

Reklama

Dodała, że miesiąc lekcji z Adamem Woronowiczem wiele ją nauczył a to czego się nauczyłą wykorzysta także na planach filmowych.

To, co na pewno jest wartościowe tym razem to, to że mam profesora łódzkiej filmówki dla siebie, przez cały miesiąc indywidualnie, czyli Adama Woronowicza i nie ukrywam, że już naprawdę wiele się nauczyłam albo zmieniłam spojrzenie na pewne rzeczy i wiem, że z tej pracy wiele wyniosę dla siebie w przyszłości nawet do grania w serialach czy filmach, bo teatr daje zupełnie inną jakość - stwierdziła.