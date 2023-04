Julia Wieniawa - jedna z największych gwiazd młodego pokolenia - to kobieta wielu talentów. Jest aktorką. Doskonale śpiewa. Świetnie radzi sobie ze wszystkim, co wymaga sprawności ruchowej. Na Instagramie Julia właśnie pokazała wyjątkową aktywność, która stała się jej pasją. Aerostretching - bo to o nim mowa - naprawdę robi wrażenie… Zobaczcie.

Julia Wieniawa nie cierpi nudy. Przede wszystkim dużo pracuje, ale także uprawia różne sporty, podróżuje, aktywnie spędza czas z przyjaciółmi. Reklama Choć mogłoby się wydawać, że w jej napięty codzienny grafik trudno będzie wpleść dodatkowe zadania - nawet te przyjemne - okazuje się, że dla chcącego, nic trudnego! Julia Wieniawa właśnie opublikowała na Instagramie post, w którym prezentuje swoje nowe hobby - trzeba przyznać: imponujące. Zawieszona na taśmach aktorka rozciąga ciało tak, że po prostu nie można nie zapytać, jak jej się to udaje i ile ćwiczeń wymagało osiągnięcie takiej formy. Aerostretching - tak nazywa się aktywność, która stała się pasją Julki - to naprawdę wymagające działanie. Reklama Zobaczcie, jak to wygląda!