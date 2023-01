Dominiki Gwit i jej mąż Wojciech Dunaszewski oczekują przyjścia na świat ich pierwszego dziecka.

Reklama

Synek powinien urodzić się już niebawem. Fani, którzy obserwują profil Dominiki, co chwila dopytują, czy ten ważny moment już nastąpił.

Dominika, co chwila uspokaja ich i wrzuca posty, w których...wciąż jest w ciąży. Jakiś czas temu zapowiedziała, że nie będzie pokazywać malca na Instagramie i nie chce zdradzać nawet jego imienia. Dzieli się jednak przygotowaniami do narodzin.

U mnie się akurat tak zdarzyło, że nie przytyłam nic. Cały czas ważę tyle samo, ile ważyłam, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, więc najprawdopodobniej zeszczuplałam dosyć sporo. Ale u dziewczyn plus size często tak jest. Każdy organizm jest inny i akurat u mnie się tak wydarzyło. Wiem, że to jest normalne u osób, które mają zaburzenia metaboliczne tak jak ja. To się podobno często zdarza - mówiła w listopadzie.

Reklama

Teraz pokazała pokój z przewijakiem, łóżeczkiem oraz pluszakami.

Jeszcze czekamy. Dziękujemy za pytania i wsparcie, to dla nas szczególny czas. Pozdrawiamy gorąco i życzymy pięknej niedzieli - napisała.